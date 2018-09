Irmã de Georgina declara-se à sua "esposa"

Ivana Rodríguez, irmã de Georgina, publicou no Instagram uma fotografia na cama ao lado de uma mulher cuja identidade não foi revelada e os rumores de que as duas manterão uma relação amorosa não se fizeram esperar.Além disso, a jovem espanhola escreveu uma legenda romântica onde faz uma declaração de amor: "Minha esposa. Quero-te, amiga da alma. […] Não sei o que farei no dia em que me abandones…".