Irmã defende Patrocínio após fotos polémicas

Imagens pós-parto da apresentadora e da filha criticadas nas redes sociais.

Carolina Patrocínio foi mãe da terceira filha na passada quarta-feira e fez questão de partilhar nas redes sociais fotografias tiradas nos momentos seguintes ao parto. A apresentadora da SIC recebeu muitos elogios, mas foi também muito criticada por aparecer maquilhada e com vários acessórios. A polémica ganhou tal impacto que a irmã mais velha de Carolina, Mariana, saiu em defesa da estrela televisiva.



"Normalmente ignoro as críticas, mas desta vez tenho de reagir, porque a Carolina como não é tão artificial como alguns ignorantes pensam, não pôs brincos e colar e, muito menos, se maquilhou no bloco. Ela, verdade seja dita, apenas não é do género cara-lavada e, segundo os médicos, não tens tirar tudo, especialmente na cara, para ter um filho. Esta fotografia foi tirada no bloco logo depois da Carolina ter nascido", escreveu Mariana na sua conta pessoal no Instagram.