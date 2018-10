Irmão Hugo sai em defesa de Cristiano Ronaldo

“Sou um exemplo dentro e fora de campo”, disse o craque.

Hugo Aveiro é, provavelmente, o irmão menos mediático de Cristiano Ronaldo. Tem 43 anos, vive na Madeira, trabalha no museu do craque e pouco ou nada aparece na imprensa. Mas, agora, o sangue falou mais alto e Hugo veio a público defender o irmão e enchê-lo de elogios."Ele é um herói na Madeira e tem um grande impacto aqui, porque já fez muito pela ilha", contou ao ‘The Times’, revelando ainda que a maioria dos madeirenses o defendem no caso de alegada violação a Kathryn Mayorga, em 2009: "As pessoas aqui defendem-no porque o conhecem. Ele é um ícone".Questionado se pensa que este assunto é um disparate, Hugo responde: "Sim, sem dúvida".Cristiano Ronaldo voltou a quebrar o silêncio e falou ontem sobre o caso Kathryn Mayorga, a norte-americana que o acusa de violação.