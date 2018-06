Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãs de Ronaldo usam fotos da net para atrair público para restaurante

Polémica com receitas ‘inspiradas’ na Internet.

Por Rute Lourenço | 09:21

Katia e Elma Aveiro estão envolvidas numa polémica em torno do restaurante que abriram no Funchal, Cascatas e Girassóis. Na inauguração do espaço, as irmãs de CR7 explicavam que os pratos são inspirados nas receitas de Dolores Aveiro, mas agora o site Arucitys descobriu que nem tudo é assim tão ‘caseiro’.



Isto porque as imagens que Katia e Elma usam para publicitar os pratos do dia são, afinal, retiradas da internet e não do que é confecionado no restaurante.



A notícia foi avançada pelo jornal ‘La Vanguardia’ e, após as primeiras críticas dos clientes, que se sentiram defraudados, as fotografias dos pratos foram removidas do Instagram do restaurante.



Katia e Elma mantêm o silêncio sobre o assunto.



Ronaldo em momento de ternura com criança

À chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um pequeno adepto conseguiu furar a barreira policial e abraçar Cristiano Ronaldo. Antes da partida da Seleção das quinas para a Rússia, o capitão da Seleção abraçou a criança e deu-lhe um autógrafo.



O pequeno Rafael, que fez anos esta semana, já tinha pedido à mãe para assistir à partida dos jogadores para o Mundial na Rússia. "Estou muito contente, e o autógrafo do Ronaldo foi como um presente de anos para o meu filho. Viemos de Santa Cruz, Torres Vedras, só para assistirmos à partida dos jogadores", disse este sábado à CMTV, a mãe deste miniadepto.