A moda regressou à Alfândega do Porto. Após uma edição realizada na íntegra no formato online, o Portugal Fashion voltou ao modo presencial. A decorrer até sábado, a 49ª edição traz estreantes e veteranos do mundo da moda ao palco da cidade Invicta.Numa edição marcada pelo anúncio da aposta nos talentos dos designers africanos, o segundo dia de desfiles foi assinalado com opções irreverentes.