Os últimos seis meses foram de profundo sofrimento para Isabel dos Santos, que perdeu o marido, Sindika Dokolo, num acidente enquanto praticava mergulho no Dubai.Desde então, a ‘Princesa de Angola’ tem partilhado com os seguidores, nas redes sociais, o período de luto, com homenagens ao amor da sua vida e a divulgação de momentos que marcaram a vida dos dois.