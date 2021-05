Isabel dos Santos mostra-se na noite e promete novidades

Seis meses após a trágica morte do marido, Sindika Dokolo, Isabel dos Santos mostra-se pronta para recomeçar e com uma nova atitude perante a vida.

A empresária angolana partilhou este sábado, 1 de maio, um vídeo, onde surge na presença do rapper e influenciador digital Kendaz e promete novidades. "Estivemos a conversar muito, temos muita coisa para falar, muito assunto", disse, entusiasmada. Kendaz interrompeu-a: "Não digas mais. Aguardem. Brevemente".

Nas imagens, Isabel dos Santos surge num espaço de diversão, à noite, e ouve-se música como fundo.

Antes disso, a empresária já tinha partilhado uma nova imagem sua no Instagram, onde é possível ver o seu novo visual. Na legenda mostrou-se otimista. "Às vezes, para fazer acontecer, temos que unir as pontas do universo".