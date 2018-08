“Todas as viagens são românticas”, avançou a atriz em entrevista.

Isabel Figueira tem 37 anos e é modelo, apresentadora e atriz. É conhecida por ter apresentado o programa da RTP, ‘TOP+’ e pela participação em programas da TVI como ‘Massa Fresca’ e ‘Dança com as Estrelas’. Também participou no reality show ‘Biggest Deal’, no qual saiu vencedora.Isabel conta que tanto gosta de passar férias dentro de Portugal, como fora. Para a atriz, o verão é bom para estar ao ar livre com a família e os amigos.