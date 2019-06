Isabel II festeja o 93º aniversário ao lado do povo, família e bisnetos que assistem à cerimónia da janela do Palácio

A rainha Isabel II fez no passado mês de abril 93 anos, mas como manda a tradição as comemorações do aniversário da monarca são apenas celebradas na cerimónia Trooping the Colour, no segundo sábado do mês de junho.O evento conta com uma parada militar de 1400 soldados, 400 músicos e 200 cavalos.Os mais pequenos ficam resguardados em casa, até ao momento em que família se junta na varanda do Palácio para saudar o voo da Força Aérea Inglesa. No entanto, parece já ser habitual a lente dos fotógrafos apanhar os mais curiosos a espreitar o desfile da janela do Palácio de Buckingham.Os filhos do príncipe William e de Kate Middleton, Louis e Charlotte, foram apanhados pelos jornalistas a observar o desfile da carrugens do Trooping the Colour.