Revoltada com o envolvimento da família real inglesa no escândalo sexual ligado ao magnata Jeffrey Epstein, através do seu filho André, Isabel II já fez saber que não irá ajudá-lo com as custas do processo judicial.O irmão do príncipe Carlos está a ser acusado de ter abusado sexualmente de Virginia Roberts, em 2001, na altura em que a jovem tinha 17 anos.