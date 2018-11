A atriz dá tudo por tudo e tem recebido elogios.

Por Hugo Alves | 01:30

Apesar do horário rigoroso de gravações, Isabela Valadeiro não tem descurado as aulas de dança do ventre.A atriz, que em ‘Valor da Vida’ veste a pele da sensual Aisha, quis estar totalmente preparada para os momentos de dança e dedicou-se a melhorar a sua performance.