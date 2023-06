Mais de um mês depois de terem sido fotografados juntos, numa homenagem a Filipe La Féria no Teatro Politeama, em Lisboa, Isabela Valadeiro, de 26 anos, confirmou, finalmente, a sua relação com o modelo Carlos Ferra, que o Correio da Manhã já tinha avançado em primeira mão.



A atriz partilhou, pela primeira vez, nas redes sociais, uma foto ao lado do novo namorado, à qual este respondeu: "Muito, muito amor.









