Iva Domingues reage às melhorias de Ângelo Rodrigues. Ator saiu do coma

Iva Domingues, ex-namorada do ator Ângelo Rodrigues, manifestou-se ao início da madrugada deste sábado relativamente ao estado de saúde do galã da SIC.A apresentadora deixa uma mensagem curta e enigmática, tal como já tinha feito esta quinta-feira, nas redes sociais em que agradece "a vida"."Gratidão é reconhecer que a vida é um presente", lê-se na mensagem partilhada no Instagram.Ângelo Rodrigues mantém-se nos cuidados intensivos do Hospital Garcia de Orta, mas já saiu do coma induzida e apresenta algumas melhorias.O ator está internado há uma semana após ter sofrido uma infeção causada por injeções de testosterona.