Ivana Trump, a primeira mulher de Donald Trump, morreu na quinta-feira, aos 73 anos, deixando três filhos, todos do casamento com o antigo Presidente dos EUA: Donald Jr, Ivanka e Eric. A união fez correr muita tinta, mas o divórcio ainda mais.



Em 1989, Ivana apanhou Trump a traí-la com Marla Maples. O divórcio acabou por sair em 1992. Depois de uma longa guerra, Ivana assinou um acordo de confidencialidade e recebeu 14 milhões de euros, uma mansão com 45 quartos em Connecticut (EUA), um apartamento da Praça Trump e o uso de um mês por ano da mansão em Palm Beach, na Florida.