A poucos dias de começar a ser julgado pela morte da ex-namorada Sara Carreira, Ivo Lucas insiste em não enfrentar Tony Carreira e Fernanda Antunes.O cantor, acusado de homicídio por negligência na forma grosseira, arriscando uma pena até aos cinco anos de cadeia, pediu ao tribunal para ser ouvido por videoconferência. Quer isto dizer que não vai estar sentado no banco dos réus do Tribunal de Santarém. Tudo indica que vai optar por responder aos juízes, mas ao longe.

