Ivo Lucas recebe prémio revelação nos Globos de Ouro e não conteve as lágrimas

Ivo Lucas foi o grande vencedor do prémio Revelação do Ano dos Globos de Ouro, que aconteceram este domingo à noite no Coliseu dos Recreios, em lisboa. "A educação que vocês me deram e os valores que me transmitiram trouxeram-me aqui. Obrigado pai. Obrigado mãe. Amo-vos muito", disse o cantor entre lágrimas durante o discurso de agredecimento.



Ivo Lucas aproveitou para dedicar a conquista aos fãs e amigos. "Obrigado por não desistiram de mim", acrescentou olhando para o público.

"Estes últimos anos não foram fáceis", termina relembrando a recente morte da namorada, filha do cantor Tony Carreira, Sara Carreira.