Ivo Lucas regressa aos concertos após morte de Sara Carreira e chora em palco

Mais de um ano depois do trágico acidente que vitimou Sara Carreira, Ivo Lucas regressou aos palcos, no sábado à noite. O Teatro Sá da Bandeira, no Porto, encheu-se para receber o artista numa noite que, certamente, vai guardar para sempre na memória. "Este é o primeiro espetáculo ao fim de dois anos e meio e é muito bom estar de volta. Já tinha saudades vossas", começou por dizer Ivo Lucas.O espetáculo foi marcado pela emoção. O artista não conseguiu esconder a felicidade por estar de regresso depois de ter vivido um dos períodos mais difíceis da vida com a morte da namorada, Sara Carreira. O momento mais emotivo da noite aconteceu no final da música ‘Amor Desleixado’. Ivo Lucas não conteve as lágrimas e foi acarinhado e aplaudido de pé pelas centenas de fãs."É por vocês e graças a vocês que eu estou aqui hoje e que tenho mais forças para o próximo concerto. Muito obrigado por estarem aqui comigo", disse numa das pausas. "Não sabia que ia viver isto e antes de subir ao palco achava que este momento era impossível. Se calhar é mesmo isto que está guardado para mim", agradeceu emocionado o cantor, sem fazer, durante o espetáculo, qualquer referência à filha de Tony Carreira e de Fernanda Antunes.Além da participação dos artistas Mariana Guerra e Miguel Magalhães, no início do concerto, o espetáculo contou ainda com a presença de Jimmy P., na mais antiga sala de espetáculos da cidade do Porto.Na Invicta, Ivo Lucas contou com o apoio dos amigos, dos pais e da irmã, Diana Lucas, que não quiseram faltar a este momento especial para o artista.