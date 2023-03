J. K Rowling defende criação de espaços só para mulheres

J. K. Rowling, a autora da saga de Harry Potter, defendeu a criação de espaços só para mulheres, excluindo as mulheres transexuais. "Penso que tenho uma visão muito realista, não uma visão alarmista, sobre o que pode acontecer quando se afrouxam os limites em torno de espaços de um só sexo para mulheres e raparigas", disse no Podcast The Witch Trials of JK Rowling."Sei que a disforia de género existe e que causa uma enorme angústia, mas acredito que afete uma minoria das pessoas", disse.De notar que a escritora já assumiu abertamente ser transfóbica. A maior parte dos seus comentários relativos ao tema geraram controvérsia e fizeram com que J. K. Rowling perdesse popularidade, sobretudo diante da comunidade LGBTQI+.Para justificar as razões pelas quais é contra as mulheres transexuais, a autora sublinha que "98-99 % das ofensas sexuais são causadas por aqueles que nascem com pénis. O problema é a violência masculina".A escritora dos livros de Harry Potter aproveitou ainda para explicar que não considera que todas as mulheres transexuais sejam predadoras sexuais, mas que prefere focar-se nos dados que confirmam a teoria de que os homens são perigosos.J. K. Rowling expôs que os ataques que tem recebido devido à sua posição sobre os transexuais são "um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, até mesmo à liberdade de associação".