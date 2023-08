"E de repente o mundo fica mais bonito.

Obrigado a toda a equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares que nos ajudaram a trazer a Zaya para os nossos braços. Dr João e enfermeira Antónia vamos ser eternamente gratos por terem ajudado a tornar este momento o mais bonito de das nossas vidas", disse Cifrão.

A filha do músico Cifrão e da atriz Noua nasceu esta segunda-feira. O nome da bebé Zaya tinha sido anunciado pelo cantor num concerto dos D'ZRT, no Estádio do Algarve.O anúncio foi feito pelo casal no Instagram.