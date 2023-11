Já nasceu o filho de Kourtney Kardashian e Travis Barker

Kourtney Kardashian deu à luz ao quarto filho em Los Angeles, nos EUA, noticiou este sábado a revista People. Rocky Thirteen é o primeiro filho fruto da relação com o baterista Travis Barker. Recorde-se que em junho deste ano, a socialite revelou a gravidez durante o show do marido, quando segurou um cartaz no qual se podia ler "Travis, estou grávida". Ao ler a inscrição, o membro da banda Blink-182 desceu do palco e deu um beijo apaixonado à mulher. A informação foi depois partilhada no Instagram.A mais velha das irmãs Kardashian tem mais três filhos (Mason, de 13 anos, Penelope, de 11, e Reign, de oito) e o baterista também tem dois filhos (Landon, de 29 anos e Shanna Moakler, de 17).