Jaciara Dias em depressão por causa de Deco

O fim do casamento de três anos com Deco deixou marcas a Jaciara Dias. A concorrente do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), de 45 anos, abriu o coração na gala de terça-feira e partilhou que entrou em depressão após se ter separado do antigo jogador, de 44 anos.Em lágrimas, a empresária brasileira recordou os momentos difíceis que viveu. "Comecei a cair para o fundo do poço numa depressão profunda, automedicava e bebia, para suportar a dor." Mas foi o facto de a filha, Yasmin, a ter visto neste estado que hoje mais a magoa. "Viu muita coisa que não deveria ter visto, a mãe dela caída no chão, sem tomar banho, sem comer."Embora o fim do casamento esteja superado, Jaciara continua em depressão. "Ainda tomo bastante medicação. Luto contra esta doença há 15 anos." A brasileira já tinha revelado que Deco a traiu. Segundo a empresária, dizia que estava no treino mas "mentia". "Descobri que por baixo do nosso hotel tinha um bar em que as mulheres dançavam, as mulheres mais lindas. Era ali que era o compromisso."