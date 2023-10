Jada Pinkett Smith nega estar numa relação aberta com Will Smith

Jada Pinkett Smith abordou, esta sexta-feira, os rumores que assombram a relação com o marido, Will Smith, numa entrevista à NBC, cujo conteúdo o Daily Mail detalhou.Questionada sobre se é homossexual ou se o marido o é, a atriz, de 52 anos, rejeitou a veracidade dos rumores. "Percebo perfeitamente porque é que pode haver mal entendidos", afirmou.Jada Pinkett Smith negou que o casal mantenha uma relação aberta ou pratique 'swing'. "Nada disso é verdade", garantiu.O jornal The Sun recordou, esta quarta-feira, uma entrevista de Will Smith à GQ, em setembro de 2021, na qual o ator assumiu que mantém uma relação aberta com a esposa."Estávamos ambos a sentir-nos mal e percebemos que algo tinha de mudar", afiançou.Antes disso, em 2013, Jada Pinkett Smith asseverou, a este respeito, que "sempre disse a Will que pode fazer aquilo que lhe apetecer desde que consiga olhar para si próprio ao espelho e sentir-se bem"."Eu também posso fazer aquilo que quiser", notou, na altura.Esta quarta-feira, a atriz revelou que vive separada de Will Smith "há sete anos" . O casal contraiu matrimónio em 1997 e tem dois filhos em comum, um de 25 anos e outro de 22.