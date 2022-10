É a terceira mulher de Lula, aquela que verdadeiramente ninguém esperava, uma vez que o ex-presidente brasileiro ficou viúvo aos 71 anos. Rosângela Silva sucedeu assim a Marisa Letícia, a segunda esposa adorada de Lula, mãe dos seus quatro filhos, falecida em 2017 vítima de AVC após 30 anos ao lado do homem político, oito dos quais como primeira-dama. Este também a seu lado durante as numerosas campanhas do incansável líder que, aos 76 anos, disputa este ano a presidência pela sétima vez.Leia a notícia completa na Máxima