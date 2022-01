Tinha tudo para ser mais uma noite normal dentro da casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), quando Mário Jardel, sem qualquer tipo de pudor e com o maior à vontade, fez aquilo que em linguagem futebolística se poderia chamar de “golpe baixo”. Tirou as cuecas, agachou-se e deixou expostas as nádegas, e o que era possível ver para lá delas, confirmando aquilo que já se tinha constatado: o antigo jogador do Sporting e do FC Porto está mesmo em baixo de forma e, afinal, não é só a barriga que tem descaída.