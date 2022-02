Jato privado que transportava Elton John forçado a aterrar de emergência

Farnborough, em Inglaterra, na manhã desta terça-feira, devido a uma falha hidráulica, avança o The Sun.Quando se apercebeu da avaria, durante a primeira hora de viagem, o piloto tentou voltar ao aeroporto de partida.O jornal The Sun refere que Elton John ficou nervoso com o sucedido.Depois do incidente, o cantor de 74 anos apanhou outro voo para Nova Iorque, onde tinha um concerto agendado.