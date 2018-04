Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jay-Z chorou quando a mãe lhe disse que era lésbica

Marido de Beyoncé não conteve as lágrimas perante a revelação de Gloria Carter.

Por Catarina Figueiredo | 19:20

O rapper Jay-Z revelou que chorou de felicidade quando a mãe lhe disse que estava apaixonada por uma mulher, assumindo dessa forma a sua homossexualidade, durante uma entrevista a David Letterman.



"Chorei porque estava feliz por ela, porque ela estava livre", começa por revelar o marido de Beyoncé. Apesar de já saber que a mãe era lésbica, o artista afirma que nunca tinha falado com a mãe sobre o assunto, pelo que alquela conversa teve um significado muito especial.



"Foi a primeira vez que a ouvi dizer que amava a sua perceira. Ainda assim ela conteve-se um pouco. Não disse 'estou apaixonada', disse apenas 'sinto que amo alguém'", explicou.



Orgulhoso da mãe, que o criou sozinha e a mais dois irmãos desde que o pai do rapper abandonou a família quando este tinha 11 anos, Jay-Z confessa ter experienciado um novo sentimento. "Não acreditava que era possível chorar por estarmos felizes. Mas não fui capaz de conter as lágrimas", acrescentou.



A conversa entre mãe e filho aconteceu há cerca de oito meses, quando o artista estava a gravar o seu último álbum, 4:44. Foi nessa altura que surgiu a inspiração para a música "Smile", onde o companheiro de Beyoncé canta sobre as pressões que a mãe sofreu ao ter de esconder a sua sexualidade, sempre para proteger os filhos.



Nos versos da canção, o rapper dá ainda a entender que a mãe chegou a automedicar-se. "A mãe teve quatro filhos, mas é lésbica / Teve de se 'esconder no armário' e por isso medica-se / A sociedade envergonhou-a e a dor era muito forte", pode ouvir-se. Gloria Carter optou por assumir a sua sexualidade no videoclipe dessa mesma música, lançado em dezembro do ano passado.







Esta entrevista de Jay-Z compõe o último episódio da série My Guest Needs No Introduction. Estreia dia 6 de abril no Netflix.