O estilista Jean-Paul Gaultier foi o convidado especial da Madonna no segundo de dois espetáculos na Altice Arena, em Lisboa.



O criador do famoso sutiã em forma de cone que a rainha da pop usou na ‘Blonde Ambition Tour’, de 1990, subiu na terça-feira ao palco da sala lisboeta num dos segmentos mais animados da ‘Celebration Tour’ da cantora, de 65 anos, no qual, ao som de ‘Vogue’, Madonna e Gaultier atribuíram pontuações aos bailarinos que desfilaram à sua volta.









