Jeff Bezos, de 58 anos, é discreto nas partilhas que faz sobre a vida pessoal e os seus tempos de lazer, mas a namorada, Lauren Sánchez, ficou rendida a Portugal durante a viagem que fizeram no fim de semana da Páscoa e mostrou isso mesmo nas redes sociais. A ex-apresentadora de TV norte-americana, de 52 anos, divulgou um conjunto de fotos em que surge numa praia ao lado do fundador da Amazon, o segundo homem mais rico do Mundo, ambos de sorriso nos lábios e com roupas desportivas.









Ver comentários