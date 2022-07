Jennifer Lopez lança nova linha de produtos para o corpo no dia em que celebra 53 anos

Em entrevista à People, a cantora referiu que este é um produto que ela planeou "durante toda a vida", que foi sendo idealizado durante a luta da mãe contra a celulite sem soluções. "Lembro-me dela desejar que houvesse alguma fórmula mágica que simplesmente a fizesse desaparecer" referiu Jennifer Lopez.

Recorde-se que Ben Affleck e Jennifer Lopez casaram-se a semana passada em Las Vegas, EUA. O casamento aconteceu três meses depois de o ator de "Gone Girl" e a cantora de "Let's Get Loud" terem ficado noivos pela segunda vez.

Segundo a cantora, Ben prefere que Jennifer esteja "ao natural". "Ele diz-me: 'eu gosto de ti quando não tens nada. Sem cabelo, sem maquilhagem, apenas tu própria", referiu a norte-americana, acrecentando que isso a faz sentir "muito confiante e bonita".

A norte-americana Jennifer Lopez fez 53 anos este domingo e celebrou a ocasião com o lançançamento da sua mais recente linha de produtos para o corpo JLo Body by JLo Beauty. Numa publicação na rede social Instagram, a cantora partilhou um vídeo sensual onde surge semi-nua a promover o novo produto."Tenho a idade que tenho, mas sinto-me espantosa e mais feliz do que nunca", revelou a cantora, descrevendo que se sente "como se estivesse na meia idade agora mesmo e apenas a começar".