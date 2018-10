Jessica Athayde protagoniza na TVI cenas quentes com Vera Kolodzig e ainda com a atriz Paula Neves.

Por Hugo Alves | 01:30

Jessica Athayde tinha prometido cenas quentes na série da TVI, ‘Onde Está Elisa?’. Elas demoraram... mas já estão aí. A atriz e Vera Kolodzig - ou seja, a atual e a ex- -namorada de Diogo Amaral -, que dão vida a Alexandra e Ana Almeida, vão deixar os espectadores de olhos em bico com um beijo escaldante e alguns momentos de intimidade. Mas estas não são as únicas cenas quentes. Jessica tem tido cenas picantes também com Paula Neves .