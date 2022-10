Jessica Athayde e Diogo Amaral deixaram de partilhar conteúdos na rede social que envolvam o filho, Oliver, de três anos. “Ele já não está nas nossas redes quase há dois meses”, explicou a atriz. “Não sou fundamentalista, mas não tem feito sentido e como eu já tinha dito que iria chegar uma altura que eu iria querer resguardá-lo, senti que essa altura chegou”, comentou.“Agora já não podem ver muito mas ele está ótimo, podem ouvir a voz dele e as costas dele também são lindas”, disse, divertida. A última publicação que o casal divulgou com o menino foi em agosto, durante as férias em família a Bali, na Indonésia.