Jessica Athayde sem vontade para cenas de sexo

Atriz usou as redes sociais para desabafar sobre o seu trabalho para a TVI.

08:23

É uma das protagonistas da novela ‘A Herdeira’, mas tem mostrado desagrado em relação a algumas cenas da trama da TVI. Jessica Athayde usou as redes sociais para se manifestar sobre as cenas de sexo que tinha de gravar. "Hoje vou fazer uma cena de sexo e o que é que acontece: a última coisa que me apetece no mundo hoje é fazer uma cena de sexo", desabafou.



A Alexa da novela lamenta o facto de a produção marcar as cenas sem se preocupar se as atrizes estão com "o período ou têm de ir à depilação".

Depois das filmagens mais íntimas, a atriz, de 32 anos, voltou ao Instagram para se queixar das marcas físicas resultantes da gravação. "Estou toda marcada", reclamou.



Jessica tem também captado as atenções devido à publicação de imagens mais íntimas nas redes sociais.