Jim Carrey sobre estalada nos Óscares: "Will Smith deveria ter sido preso naquela noite"

Jim Carrey, ator e comediante canadiano, criticou a agressão de Will Smith a Chris Rock, ocorrida em pelna cerimónia dos Óscares. Carrey considera mesmo que a estalada que Smith deu ao humorista, após este fazer uma piada sobre a doença autoimune da mulher, devia ser motivo para prisão.



Mas Jim Carrey não fica por aí: Em entrevista à rede de televisão CBS ,criticou também a atitude do público ao aplaudir Will Smith, quando este recebeu o Óscar de Melhor Ator. O ator disse que as pessoas a aplaudir de pé após o episódio lhe deram "vómitos".

Quando Gayle King, a apresentadora do programa, afirmou que qualquer outra pessoa teria sido retirada do palco e possivelmente presa, o comediante reforçou "e deveria ter sido preso".

Ainda, Carrey está a gerar polémica ao afirmar na mesma entrevista que "Hollywood é um antro de cobardia em massa".