Steven Singer, de Filadélfia, Estados Unidos, está a disposto a oferecer um anel avaliado em mais de 900 mil euros se Travis Kelce pedir Taylor Swift em casamento, relatou o Page Six.A filha do joalheiro é "uma grande fã" da cantora norte-americana. "Nós admiramo-la e admiramos os valores que ela defende", declarou Steven Singer.Dado o património vasto do casal, Steven Singer prometeu doar o custo do anel a uma instituição de solidariedade social caso Travis Kelce e Taylor Swift decidam comprá-lo. acordou não assumir o noivado mais cedo para que não pareça precipitado.Em dezembro, o jogador de futebol americano pediu permissão ao pai da artista para avançar com o noivado. Scott Swift "concedeu-lhe a bênção de todo o coração", segundo fonte próxima de Travis Kelce.Os namorados beijaram-se pela primeira vez em público durante uma festa em Nova Iorque, em outubro. Pouco depois, o atleta comprou uma nova mansão em Kansas City, para a qual a cantora se prepara para mudar Taylor Swift atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa.