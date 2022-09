Joana Amaral Dias deu no sábado o nó com Pedro Pinto. A cerimónia, desde o primeiro minuto anunciada como pouco convencional, realizou-se sob a insígnia de "casarraial", ou seja, uma mistura de festa de casamento com arraial. O casal contou com a presença de familiares e amigos e a animação foi o ingrediente principal da festa.