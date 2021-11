Joana Duarte, de 35 anos, está prestes a regressar ao pequeno ecrã. Após uma pausa de cerca de três anos da ficção nacional, a atriz prepara-se para integrar o elenco de uma nova produção da SIC, ainda em pré-produção, de acordo com a ‘TV Guia’. Durante os últimos anos, em que esteve afastada do panorama nacional, Joana deu primazia a projetos pessoais e a representação ficou em segundo plano, com a artista a mudar-se para a Austrália para viver com o namorado, o cantor Ziggy Alberts.