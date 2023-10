João Baião comemora os 60 anos com amigos

João Baião comemorou 60 anos de vida - feitos a 8 de outubro - com uma festa de arromba, que aconteceu precisamente no passado domingo à noite, no hotel The One Palácio da Anunciada, em Lisboa, e contou com muitas caras bem conhecidas do público português.



Daniel Oliveira, e a mulher Andreia Rodrigues, a cantora Micaela, Diana Chaves - que foi com o companheiro César Peixoto -, Tânia Ribas de Oliveira e o marido, João Cardoso, Noémia Costa, Fernando Rocha, Joaquim Monchique, Maria Rueff e José Figueiras foram, apenas, algumas das figuras públicas que não faltaram ao aniversário de um dos apresentadores mais queridos da televisão portuguesa.









