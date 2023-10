João Catarré, que foi homenageado por Sara Matos durante a XXVII Gala dos ‘Globos de Ouro’, que decorreu no passado domingo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, encontra-se em casa e a recuperar do linfoma.



"Segundo o que o nosso programa conseguiu saber, João Catarré continua em casa, em recuperação lenta, e em breve terá que voltar ao hospital para que a sua evolução seja avaliada", começou por explicar Maya, no programa da CMTV, ‘Noite das Estrelas’.









