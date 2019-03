"Cresci com os meus pais juntos, não é o caso da minha filha", confessou o ator.

O ator, de 38 anos, não consegue conter as lágrimas ao falar de Francisca, de 3. "Cresci com os meus pais juntos, não é o caso da minha filha. Isso é o que me custa mais", revelou, em entrevista ao ‘Alta Definição’, da SIC.