João Félix e namorada jantam com filho de Conceição após triunfo dos dragões na Luz

João Félix e a namorada, Margarida Corceiro, jantaram este sábado com um dos filhos do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, depois dos dragões se terem sagrado campeões nacionais de futebol no estádio da Luz.O ex-jogador do Benfica assistiu ao encontro entre as águias e o FC Porto, na companhia de Margarida Corceiro.Depois da partida, esteve reunido com o amigo Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, num restaurante em Lisboa. "As noites em Lisboa são diferentes", escreveu o jogador do Atlético de Madrid na rede social Instagram.