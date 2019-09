João Félix vive romance com atriz da TVI

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Afinal o coração de João Félix, de 19 anos, já está ocupado. O craque do Atlético de Madrid mantém uma relação em segredo com Margarida Corceiro, a jovem de 16 anos que dá vida à personagem Carolina Atalaia na novela ‘Prisioneira’, da TVI.Os dois jovens já namoram desde o tempo em que o jogador vestia a camisola do Benfica, segundo o site MAGG, e, perante os quiló... < br />