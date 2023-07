Luciana Abreu, de 38 anos, já não esconde o relacionamento com João Moura Caetano. Este namoro foi dado a conhecer pela ‘Vidas’ em fevereiro e, desde então, a atriz e apresentadora da SIC e o cavaleiro, de 39 anos, já foram vistos e fotografados em alguns locais. E, desde logo, saltou à vista a forma como Lucy está à vontade no grupo de amigos do cavaleiro - a artista tem marcado presença em algumas corridas de touros, incluindo no Festival Taurino, que teve lugar Praça de Touros de Vila Viçosa.









Ver comentários