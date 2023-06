O bom tempo convidou João Palhinha, de 27 anos, e a mulher, Patrícia Palhares, de 26, a dar um passeio pelas ruas de Lisboa. Mas não estiveram sozinhos. O casal foi acompanhado por membros da família, como a mãe da cantora, e alguns amigos.



O desportista, que atualmente joga pelo Fulham, vive numa ‘bolha de amor’ desde o nascimento do filho, João Maria, em outubro do ano passado, e o casal fez questão de ter a presença do pequenote durante o passeio.









