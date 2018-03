Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Paulo Rodrigues confirma que está apaixonado

Apresentador fez confidência esta manhã no programa "Queridas Manhãs".

João Paulo Rodrigues confirmou, no programa Queridas Manhãs" desta segunda-feira, que está novamente apaixonado. O apresentador fez a confidência quando Cláudio Ramos o questionou sobre a nova fase da sua vida.



"A vida continua, é o que posso dizer. Estou feliz e a vida continua. É a vida a seguir o seu caminho", foram as palavras de "Jota", que se divorciou de Juliana Marto há cerca de um ano.



A eleita, tal como o CM revelou, é a oftalmologista Ana Amaro, de 40 anos, que é presença assídua no programa ‘Queridas Manhãs’, da SIC, para falar sobre saúde.



João Paulo Rodrigues tem duas filhas: Rita, de sete anos, e Sofia, de dois.