Joe Lara, ator que interpretou o 'Tarzan', morre em acidente de avião nos EUA

O ator que interpretou a personagem emblemática do 'Tarzan', Joe Lara, morreu este sábado aos 58 anos, vítima de um acidente de avião.

Segundo avança a Sky News, o avião onde o ator viajava caiu num lago no Tennessee, EUA, poucos minutos depois de descolar.



A mulher do ator, Gwen Lara, de 66 anos, também está entre as vítimas mortais.



O ator, que nasceu em San Diego, na Califórnia, ficou conhecido por interpretar o papel no filme 'As Aventuras de Tarzan em Nova York', exibido na televisão em 1989, tendo protagonizado também a série Tarzan, 'The Epic Adventures', de 1996 a 1997.



De acordo com a revista Variety, todos os passageiros morreram, mas até ao momento não se sabe o motivo que levou à queda do avião.