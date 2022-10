Jogador do Sporting Pote volta para a namorada

É certo que não se trata de um remate à baliza, mas se este fosse um texto apenas sobre futebol, poderia dizer-se que Pedro Gonçalves tinha uma nova oportunidade para marcar golo. Pote, como também é conhecido no mundo do futebol, namorava com Bruna Rafaela, mas há cerca de um mês apagou todas as fotografias da jovem de 23 anos que tinha nas suas redes sociais. Numa espécie de contra-ataque, a estudante de Medicina devolveu o gesto e o ‘jogo’ ficou empatado.Agora, como que o árbitro apitou para o início da segunda parte e o casal resolveu dar uma nova oportunidade ao amor.Outra das mudanças que mostram que o jovem casal se reconciliou é o facto da também modelo ter voltado a seguir Pedro Gonçalves no Instagram. No mês passado, quando Pote e Bruna Rafaela se zangaram, a estudante de Medicina cortou também essa ‘ligação’ ao atleta. Pazes feitas, os prognósticos ficam para o fim do jogo...