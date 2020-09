Tem 22 anos e é o jogador mais rico do Mundo, com uma fortuna que ultrapassa a de Cristiano Ronaldo, Leonel Messi e Neymar juntos. Faiq Bolkiah, nascido nos Estados Unidos, tem uma fortuna avaliada em 17 mil milhões de euros, segundo a ‘Forbes’ e a ‘Business Insider’. É a nova estrela do Marítimo.