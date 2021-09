O antigo internacional francês Patrice Evra, companheiro de CR7 no Manchester United, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece dentro de um barco junto de várias ovelhas com a legenda: "Não te preocupes mano, vou tirar as minhas ovelhas da tua casa".

A brincadeira surgiu a propósito da notícia avançada pelo jornal The Sun que dizia que Cristiano Ronaldo foi 'forçado' a mudar de casa, poucos dias depois de se ter instalado numa espetacular mansão com sete quartos, em Manchester, por causa do ruído causado pelas ovelhas que deambulavam nas imediações da propriedade.

Outro dos motivos, segundo uma fonte próxima do jogador, foi a falta de segurança. "A propriedade tinha um trilho público que cruzava o terreno e a estrada em frente dava para ver para dentro dos portões. O Ronaldo é um profissional, que dá grande importância ao descanso e à recuperação depois dos jogos, por isso decidiu que o melhor seria mudarem-se."

O vídeo bizarro publicado por Evra gerou várias reações dos seguidores que acharam a publicação engraçada. Um deles é do antigo jogador e atual comentador da Sky Sports, Jamie Redknapp.