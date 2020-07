Jogadores gastam fortunas em carros

Dizem os entendidos que os automóveis são projeções das capacidades económicas, sociais e sexuais do homem. Para Ricardo Lengruber, professor da Universidade do Rio de Janeiro, os carros são mesmo um símbolo de masculinidade ou não fosse a unidade de medida de motor “o cavalo”, representação máxima da virilidade. Psicólogos do Instituto de Wales (Cardiff), afirmam ainda que os homens cujo carro é mais potente têm mais sucesso com as mulheres.









Isto pode não explicar tudo, mas ajudará a perceber por que razão os futebolistas investem milhões em automóveis e não se arrependem. “Gastei muito dinheiro em bebida, mulheres e carros. O resto desperdicei” disse um dia o lendário futebolista irlandês George Best, considerado um dos melhores do Mundo. Se o futebol e as quatro rodas andam de mãos dadas, Cristiano Ronaldo, com mais de uma dúzia de carros, será hoje um dos mais ‘gastadores’ em automóveis topo de gama.

A última bomba a ter entrado na garagem do avançado da Juventus e da seleção nacional foi um Mercedes-AMG G63 4MATIC de 366 mil euros (oferecido por Georgina Rodriguez no seu último aniversário), mas a coleção do português inclui ainda, entre outros, um McLaren Senna, um Bugatti Chiron, um Lamborghini Aventador, um Rolls-Royce Cullinan e vários Ferraris. Contas feitas, o valor da garagem de Cristiano Ronaldo ultrapassará atualmente os nove milhões de euros.