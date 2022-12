Johnny Deep vai doar à caridade o valor de um milhão de euros que Amber Heard foi obrigada a pagar-lhe

Benjamin Chew e Camille Vasquez, citados pelo jornal britânico Daily Mail,

Em declarações ao jornal, uma fonte próxima à atriz disse que Amber está "ansiosa para seguir em frente com a sua vida, como planeava há seis anos". "Ela quer deixar este infeliz episódio para trás e olhar para o que mais ama na vida: a sua carreira, a sua família e as suas causas", adiantou ainda.Numa publicação partilhada na rede social Instagram, Amber Heard disse que perdeu toda a fé em obter justiça no sistema jurídico americano.Deeep também foi condenado a uma indemnização por danos compensatórios de 2 milhões de dólares (1,9 milhões de euros), também por difamação à atriz com quem esteve casado. A juíz reduziu a indemnização por danos punitivos (5 milhões de euros) para cerca de 329 mil euros (350 mil dólares), o máximo previsto pelo Estado da Virginia para estes casos.A longa batalha legal é já um dos casos mais mediáticos de Hollywood e termina agora em acordo entre os advogados do casal para que a companhia de seguros de Heard pague a Depp um milhão de euros.